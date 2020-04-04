كندة علوش تشكو خيانة زوجها عمرو يوسف لها

شاركت الممثلة كندة علوش تابعيها، عبر خاصية الستوري في حسابها على موقع إنستقرام، صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف برفقة أبلة فاهيتا، وعلقت علوش عليها قائلة: حظر وخيانة يرضيكوا كده.

وكانت أبلة فاهيتنا، قد نشرت صورتها مع عمرو يوسف، وعلقت عليها قائلة: "أنا وعموري الليلة دي لايف من الكوارنتينا الساعة ١١ على on tv، سامحيني يا كندة"’، وقامت علوش بإعادة تغريدها مع وضع ايقونة قلب مكسور ووجه يبكي.

واشتكت كندة زوجها لجمهورها مؤكدة أنه لم يكتف بتركها في حظر التجوال وإنما خانها في إشارة لجلسة تصوير رومانسية خضع لها يوسف مع فاهيتا.



يذكر ان كندة اعتذرت قبل ايام بسبب استخفافها بفيروس كورونا وكشفت انها تعيش رعبا حقيقيا.

Advertisements

إقرئي ايضًا:

القوى الأمنية تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط وتغرّم الشركة المنتجة

المشاهير العرب وحيوانهم الأليفة في الحجر المنزلي