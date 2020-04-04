القوى الأمنية تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط وتغرّم الشركة المنتجة

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بعد مسلسل " اسود فاتح"، اقتحمت قوات من الأمن اللبناني موقع تصوير مسلسل الممثل باسل خياط الجديد "النحات"، المنتظر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل.
وكان المسلسل قد استأنف التصوير في فندق "بورتميليو" على شاطئ الكسليك في مدينة جونيه، حيث تفاجأ فريق العمل باقتحام قوات أمنية، وطلبت من شركة إنتاج العمل، وهي "ISee media" بوقف التصوير، لمخالفة وامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا في لبنان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد وجهت القوى الأمنية إنذاراً للشركة المتاحة، وأوقعت عليها غرامة مالية، كما أخذت تعهد من مسؤولي الشركة المنتجة بعدم استئناف التصوير دون إذن من الداخلية، لأن ذلك سيضعها تحت طائلة المسؤولية.
يُذكر أن باسل خياط يشارك في بطولة "النحات" أمام ألجزائرية أمل بوشوشة، والعمل من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري.
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