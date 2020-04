المشاهير العرب وحيواناتهم الأليفة في الحجر المنزلي

يهوى بعض المشاهير العرب تربية الحيوانات الأليفة في المنزل باعتبار أنهن من محبي الحيوانات، ولم يتخلى هؤلاء النجوم عن حيواناتهم في زمن الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا بالرغم من الإشاعات التي طالت هؤلاء الأرواح البرئية في الفترة الأخيرة، فبقى النجوم محافظين على حيواناتهن داعيين الناس الى الاهتمام بهم وعدم رميهن كما يفعل البعض.

الصور والفيديوهات تظهر محبة النجوم لحيواتانهم الأليفة في الحجر المنزلي:

النجمة نيكول سابا شاركت محبيها فيديو عبر انستقرام لكلبها الصغير في الحجر المنزلي حيث تقوم باستحمامه وعلقت بالقول: "If u want to Own a Pet you must take Care of him... Bon bain Kouki."

النجم راغب علامة وزوجته جيهان يحافظان على كلبهما الأليف في الحجر المنزلي حيث يقومان مع أولادهما بالرياضة واللهو برفقته.

الفاشينيستا نور عريضة تحب كليها الصغير وتبقيه معها وابنتها أيلا في الحجر المنزلي ونشرت هذه الصورة برفقته معلقة بالقول: Morning moods stayhome."

النجمة كارول سماحة نشرت فيديو لكلبتها الأليقة Puchti في الحجر المنزلي وهي تقبلها وتلهو معها وعلقت بالقول: " stayhome and keep your animals safe as well."

النجمة السورية جيني اسبر لديها قطة أليفة في المنزل، ونشرت هذه الصورة برفقتها في فترة الحجر المنزلي وعلقت بالقول: " الوقاية خير.. لأن العلاج غير متوفر ."

النجمة نيللي مقدسي تعتبر كلبتها الصغيرة من أفراد العائلة وقد حافظت عليه في الحجر المنزلي ونشرت بعض الصور برفقتها وعلقت بالقول: " صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّن من قلبي وبخاف عليهن متل اهلي لانن هني عيلتي التانية ،انا ما عم عدّ إيام ومش حاسبتها انها زربة ، عندي كل الوقت تإشبع من عيلتي وإقعد مع نفسي ، إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام ،والاهم إنو صلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا ، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى عم حاول اتسلى مع كلبتي حولوا حتى أصعب ظروفكن لأحلاها ."

