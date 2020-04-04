زيشوز لاعب كولن يتطلع إلى التعافي من كسر العمود الفقري والعودة هذا الموسم

متابعة بتجــــــــرد: قال رافاييل زيشوز مدافع فريق كولن الألماني لكرة القدم إنه يأمل في التعافي والعودة مجدداً للمشاركة قبل نهاية الموسم، وذلك في الوقت الذي يحقق فيه تقدماً على طريق التعافي من كسر في العمود الفقري العنقي.
وكان زيشوز تعرض للإصابة الخطيرة إثر التحام مع ماركو جروجيتش لاعب هيرتا برلين خلال مباراة بين الفريقين في فبراير الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).
وخضع زيشوز لعملية جراحية، وقد صرح لصحيفة «بيلد» الألمانية اليوم السبت بأن حالته تتحسن.
وقال زيشوز إنه بدأ الركض والقيام بتدريبات خفيفة منذ يوم الاثنين، مضيفاً بشأن العملية في فقرات الرقبة أن الأعصاب المرتبطة بالأحبال الصوتية لا تزال تتأثر بسهولة وأنه لا يزال بحاجة إلى التعافي.
وأكد زيشوز أنه لن يتسرع في العودة إلى كرة القدم التي لا تزال منافساتها متوقفة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، لكنه في الوقت نفسه يحلم «بخوض مباراتين أو 3 مباريات» في حالة استكمال منافسات الموسم، حتى لو لم ينصح الأطباء بذلك.
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