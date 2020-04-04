هكذا تحافظ جورجينا على أناقة حبيبها رونالدو في الحجر المنزلي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، يقضي فترة الحجر المنزلي في البرتغال برفقة حبيبته جوروجينا رودريغز مع أبنائه الأربعة، وهم كريستيانو رونالدو الأصغر، وإيفا ماريا، وألانا مارتينا وماتيو، وذلك منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وكما يمارس "الدون" البرتغالي حياته الترفيهية في كثير من الأوقات يحرص أيضًا على الحفاظ على أناقته المعهودة من جماهيرة.

وظهر نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في مقطع فيديو برفقته حبيبته جورجينا رودريغيز التي تحولت إلى "مصففة شعر"، إذْ كانت تقوم بتصفيف شعر اللاعب البرتغالي أثناء فترة الحجر المنزلي بعدما امتنع كغالبية المواطنين حول العالم من الذهاب لصالون تصفيف الشعر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وكانت جورجينا رودريغيز بحسب الفيديو ممسكة بـ"ماكينة حلاقة" داخل منزلهما بجزيرة ماديرا في البرتغال وهي تصفف شعره، بينما كان كريستيانو رونالدو جالسًا على كرسي ومستسلمًا للأمر الواقع، وأخذ الأمر على سبيل الدعابة كما علقّ على مقطع الفيديو ناصحًا المواطنين بالبقاء في منازلهم.

بدورها نشرت جورجينا رودريغيز ذات المقطع عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت قائلًة: "حلاقة شعر جيو (جورجينا)".

وكان قد شوهد اللاعب البرتغالي قبل أسبوعين وهو يتنزه في أحد شوارع مدينة فانشول الواقعة في جزيرة الماديرا البرتغالية، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صورا له برفقة حبيبته جورجينا، وقد كان كل واحد منهما يجر طفله بعربة منفصلة.

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وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان الحبيبان يطبقان مبدأ Social Distancing أي "التباعد الاجتماعي"، وذلك من خلال ترك مسافة مترين بينهما للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد الإطلالات، حرص لاعب كرة القدم وحبيبته عارضة الأزياء على ارتداء ملابس رياضية مريحة، فارتدى رونالدو شورت أسود وجاكيت بيج، بينما ارتدت رودريغز ليغينغز أسود نسقته مع جاكيت وردي، فيما انتعل الاثنان أحذية رياضية بيضاء.

وجاء عزل رونالدو لنفسه بعدما جاءت نتائج فحوصات زميله في نادي يوفنتوس "دانيل روغاني" إيجابية، فألزم نفسه بالحجر المنزلي لكي لا يعدي غيره في حال كان قد التقط العدوى، وفي نفس الوقت لحماية نفسه من الإصابة بالفيروس من الآخرين.