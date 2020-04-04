إيناس عز الدين في ورطة لم تتوقعها بسبب كورونا.. وهنا التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قرارًا رسميًا بإيقاف المطربة إيناس عز الدين عن الغناء وذلك على خلفية أزمتها الأخيرة والإدعاء بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي عرضها لموجة انتقادات شديدة من قبل الجماهير.

وقررت نقابة المهن الموسيقية اليوم السبت، تحويل إيناس عز الدين للتحقيق مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، نظرًا لغلق مقر النقابة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار الفيروس، مع فرض العقوبات ضدها التي قد تصل إلى الشطب من النقابة.

الجمهور صوب نيران انتقاده نحو إيناس عز الدين واتهموها بمحاولة جذب الانتباه أو تحقيق شهرة مزيفة رغم أنها ليست بحاجة إلى الشهرة، وذلك بعدما كشف نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، ماهر جارحي، في العاصمة المصرية القاهرة، التي ذهبت لها للعزل الصحي ورعايتها، نتيجة تحاليل الـpcr لها، مؤكدا أنها ظهرت وأثبتت سلبيته من فيروس كورونا.

وكشف الجارحي عن أن إيناس خرجت من المستشفى وهي في حالة جيدة، نافيا أنها دفعت أموالا لرعايتها في القسم المتميز بالمستشفى، كما صرحت الفنانة المصرية مسبقا، وهو ما عرضها لسيل من الانتقادات من الجماهير.

وسبق وأن تقدم محاميان مصريان ببلاغ للنائب العام ضد المطربة إيناس عز الدين بسبب نشر الأكاذيب والادعاءات بإصابتها بفيروس كورونا، وقالت المحامية دينا المقدم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بلاغ رسمي للنائب العام ضد المواطنة إيناس عز الدين".

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وكانت نجمة "آراب أيدول"، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، قائلة عبر فيسبوك، إن "الأعراض تختلف من شخص لآخر، عكس ما تورده وزارة الصحة المصرية من خلال خطها الساخن وتصريحات المسؤولين“، لافتة إلى أنها "كانت في المغرب ورغم الصعوبة في العودة إلى مصر، استطاعت العودة بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران".

وأكدت أنها "شعرت منذ وصولها بضيق في التنفس وصداع في الرأس، وأنها اعتقدت في البداية أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة“، مبينة أنها "بعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها، كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج، واكتشفت بأن أحد ركاب الطائرة معها كان مصابًا بفيروس كورونا ونقل العدوى".

وانتقدت موقف الشخص المصاب لأنه لم يعلن عن إصابته، لافتة إلى أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا، وبينّت أن ما يحدث من إصابات حقيقي وليس مؤامرة وأن هذا مرض لا يمكن الاستخفاف به، مردفة أنها ملتزمة حاليا الحجر المنزلي بمفردها، ولم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.