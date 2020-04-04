شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة البادية الأردنية.. عمر عبد اللات يغنى لـ"الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـطلق الفنان الأردنى عمر العبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان " كورونا " كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وغنى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وذلك أثارت بعد الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم من جراء فيروس كورونا. قال فيها: قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين ؟ وش غيّر الحال ياالله جعلها خيره Advertisements واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين وقد طرح عمر العبداللات الأغنية "كورونا" من خلال قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم. يذكر أن المطرب الأردنى عمر عبد اللات طرح أغنية "يحكى أن"، إهداء للجيش المصرى، ولاقت الأغنية بمجرد طرحها صدى واسعا ونجاحا كبيرا للغاية ليس فى مصر فقط، بل فى الأردن والبلدان العربية.

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