شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقضي جنيفر لوبيز أيامها الحجر المنزلي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز قررت أن تقضي فترة الحجر المنزلي الذاتي بمنزلها الموجود في ميامي بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثيرمن محبيها وعشاقها حول العالم فكان من المتوقع أن لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر ( 50 عاما ) علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم و صديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه .

ظهرت جنيفر لوبيز بأحدي مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة و هو مقطع الفيديو الذي نشرة اليكس رودريجيز علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " .

بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جنيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم و اشهر ابطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.

Today was a dream day for me. First, I’d like to thank everyone who tuned in to watch my first ARod baseball clinic. I hope you guys learned something and enjoyed it as much as I enjoyed doing it! . I mentioned this during the livestream, but do you know what Shakespeare did when he was quarantined because of the plague? He wrote King Lear. You can let this time pass you by, or you can seize it and use it to work on your swing, watch a ton of video, and make yourself a better player. Or a better anything, for that matter. . . You can also use it to spend quality time with family. We had a blast playing a little baseball in the yard with the four powerful young women in my life. . When I was their age, I couldn’t afford bats, balls ⚾️ and gloves. I was lucky to have great mentors to look out for me, and for the @bgcmiamidade giving me a place to play. . Today, it was so much fun watching them take some cuts. The only depressing part was watching Jen lock in on her swing and launch one. What can’t she do? She even hits better than I do! #ShesANatural ???? Advertisements A post shared by Alex Rodriguez (@arod) onMar 23, 2020 at 8:33pm PDT

يذكر أن جنيفر لوبيز وقعت ضحية الشائعات خلال الفترة الماضية حيث اشيع أن لوبيز تحرص على تناول المنشطات ، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا)، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق في الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفلا تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه حقا ادعاء سخيف ، و كشف مدرب لوبيز الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائي الروتيني، وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول" ، وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تماما والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.