شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقضى مي نور الشريف وبوسي شلبي أوقات الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة مى نور الشريف، على تسليه وقتها في العزل المنزلى، وعدم الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شاركت متابعيها بصوة كوميدية مع الإعلامية بوسى شلبى وقد استخدمت إحدى فلاتر تطبيق سناب شات، وكتبت عليها قائلة:" مكياج الحظر أنا وبوسى شلبى".





كما شاركت الإعلامية بوسى شلبي يومياتها بالعزل المنزلى الذى فرضه الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، حيث نشرت فيديو من داخل منزل الفنان الراحل نور الشريف مع بناته مى وسارة خلال إعداد الطعام، وقالت بوسى في الفيديو: " بما اننا قاعدين فى البيت والباب جنب الباب عشان عايشة لوحدي فدلوقتي لاجئة فى بيت نور الشريف".

وتابعت :"عملنا كفتة سارة هي اللي عملاها ومي اللي بتقطعها وانا اللي هاكلها"، كما علقت عليه قائلة :"الجيران لبعضها شكرا مي وساره اهتمامك بي في الحظر وانا لوحدي".

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وتغيب مى نور الشريف، منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

ونشرت الفنانة مى نور الشريف صورة لخالتها "هدى" التى توفت الشهر الماضى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق "خالتى هدى فى ذمة الله.. الفاتحة"، يشار إلى أن السيدة هدى هى الشقيقة الكبرى لكل من الفنانتين "بوسى" و"نورا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى .