شكرا لقرائتكم خبر عن " آل إمام تتحدى الملل".. شاهد ماذا فعل رامى إمام مع أولاده فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول المخرج رامى إمام، تسلية وقته فى العزل المنزلى، من خلال ممارسة الألعاب الرياضية مع أولاده مثل كرة السلة والكيك بوكس، وشارك رامى إمام جمهوره بفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر برفقة أولاده وهم يمارسون بعض الألعاب الرياضية.

وكتب رامى إمام، على الفيديو قائلا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتى أن القعدة فى البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية على الصبر والتحمل عاملة إزاى وقد ايه اللى واحد شافه فى حياته كوم واللى بيشوفه دلوقتى كوم تانى انما برضه فيه جانب حلو وإيجابى لما أنت وولادك تتحدوا بعض فى كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى أنكم تكونوا شبه فى معسكر رياضى ده برضه شيء مش وحش أصبح شعار المرحلة دى "آل إمام تتحدى الملل".

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وأوشك المخرج رامى إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحتى الآن لم يضع رامى الموسيقى التصويرية للعمل وسوف يقوم بوضعها بعد الانتهاء من عمليات المونتاج بالكامل، حيث قررت الجهة المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

ومسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.