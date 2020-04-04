شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تنصح جمهورها بتوصيات علماء النفس للتعامل مع أخبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نجوى كرم، بعض التوصيات المهمة من علماء النفس، في ظل الحجر المنزلى الذى يفرضه علينا فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم، بسبب عدم نقل العدوى.

ضمت التوصيات التي نشرتها نجوى كرم، والتي تداولت عبر السوشيال ميديا، ضرورة عزل الإنسان نفسه عن الأخبار حول فيروس كورونا، حيث كل ما تريد معرفته أصبح الأن معروف، وعدم البحث عن عدد الموتى، وتجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، مما قد يزيد الأمراض النفسية لدى البعض مثل الاكتئاب.



نجوى كرم

وأضافت التوصيات، أن المزاج الإيجابي سيساعد على حماية الجهاز المناعى، وضورة تذكر دائما طرق الوقاية.



توصيات علماء النفس

وكانت توجهت نجوى كرم بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، للفتة الكريمة لإجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.وقالت نجوى كرم،: "ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ "محمد بن زايد"..شكراً لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصّين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيبة ،ويكتّر من أمثالَك ".

Advertisements

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.