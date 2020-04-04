شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تتحدى كورونا وتستعد للاحتفال بـ"أحد السعف" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تحدى جائحة فيروس كورونا المستجد، واختارت الاستعداد والاحتفال بأحد السعف "أحد الشعانين" والموافق غدا الأحد، وفقا للكنيسة اللبنانية، والغربية، وبدأت ميريام فى الاحتفال والاستعداد له فى منزلها عن طريق جدل سعف النخيل.

ونشرت ميريام صورة لها، وهى تمسك شمعة بيديها، عبر حسابها الرسمى بتويتر ويظهر فى الصورة، "سعف النخيل" وعلقت عليها:"ما في أجمل من إنو زيّن شمعة جايدن يإيدي، تحضيرات عيد الشعنينة".



ميريام فارس



ميريام

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن في فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهي تخبز في المطبخ مع نجلها جايدن و يعدون البسكويت.

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كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهى تمارس الرياضة في المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة:" الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلي حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" في موسم الصيف على فترات متباعدة.

وكانت ميريام فارس قد أحيت حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي أحياها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها ، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.