شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أصبح شكل أغنية آديل "هالو" فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المغنى الأمريكى كريس مان باستخدام لحن أغنية hello للنجمة آديل وتركيب على كلمات مختلفة تتماشى مع حالة الحجر المنزلى الذى يعيش فيه العالم، وصور كريس كليب يوضح فيه الوحدة والملل الذى يعيش فيه داخل المنزل بسبب حذر الخروج وامنياته التى يتمناها كالذهبا لشرب مشروب أو تناول شاندوش برجر وهو الكليب الذى لاقى انتشار واسع على السوشيال ميديا ووصلت مشاهدات الكليب إلى ما يقارب ٧ مليون مشاهدة على اليوتيوب، فيما حققت أغنية hello الشهيرة للمطربة العالمية Adele أكثر من 2 مليار 637 مليون مشاهدة منذ طرحها فى أكتوبر عام 2015.

أديل كانت فجرت مفاجأة هزت بها الوسط الفنى، حيث صرحت بأنها كانت قد أصيب بالتهاب شديد عندما كانت فى إحدى جولتها الغنائية، وأجرت عملية جراحية دقيقة جدا فى حنجرتها كادت تودى بمستقبلها الفنى، إلا أن النتائج جاءت عكسية تماما، وشهدت أديل تحولا غريبا فى صوتها، حيث ازدادت 4 نغمات عن مستوى صوتها الطبيعى، وحولته إلى صوت جديد كأنه لم يستهلك أبدا.

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موخرا بدأت الصحافة العالمية فى الحديث حول تلميحات مطرب الراب سكيبتا وانهاءه علاقته بالنجمة العالمية أديل ذات الـ ( 31 عام ) والتى بدأت بداية شهر أكتوبر الماضى، وقد مر مغنى الراب بعدد من القصص العاطفية، ولم يعلم البعض أن سكيبتا كان مرتبط فى 2018 بواحدة من أهم مشاهير العالم وهى النجمة والسوبر موديل الشهيرة ناعومى كامبل والتى اكدت قصة حبها بسكيبتا فى مايو 2018.

وبدأت قصة حبهما بعد خضوعهما لجلسة تصوير خاصة لمجلة " GQ " لعددها السادر فى مارس 2018، حيث ظهر الثنائى شبه عاريين، وكانت صورهم فى ذلك الحين محط تركيز الملايين من شتى انحاء العالم حيث اشعلت مواقع الانترنت.