شكرا لقرائتكم خبر عن في الموسم الرابع من " La Casa De Papel " جنازة لـ نيروبى بعد قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، الذى يعرض على شبكة نيتفلكس، بالكثير من الأحداث المثيرة، التى تجعل منه أهم المواسم منذ بداية العمل فى 2017، وكان قد بدء مع إصابة نيروبى بـ طلق نارى فى جانب رئتها، ليتمكن الفريق من إنقاذها، ولكن مع هروب غانديا من حبسه مع الرهائن، وقضبه على طوكيو، ومن ثم نيروبى بدأت الأحداث فى السخونة أكثر.

ومع سير الأحداث يقوم غانديا بـ قتل نيروبى وذلك مع أخر دقائق الحلقة السادسة من العمل المنتظر، وذلك أمام كل الفريق بعد أن قام بـ إذلالها أمامهم، ومن ثم إطلاق رصاصة فى منتصف رأسها، ومن ثم قام الفريق بـ عمل جنازة كبيرة لها، وذلك من خلال إخراج جسدها فى صندوق، يحمله 4 من حراس محافظ البنك لامركزى الأسبانى، فى لقطة مهيبة أمام كل المؤديين لهم الذين وقفوا يسناندوهم امام البنك الأسبانى المركزى، خلال أحداث الحلقة السابعة.



نيروبى



نيروبى









شبكة نيتفلكس، ومنذ أولى حلقات المسلسل فى عام 2017، لم يقع البروفيسير ولا فريقه فى أى خطأ، بسبب تركيزه الكامل فى وضع كل الخطط المحتملة، لكل ما يمكن أن يقابلوه أثناء قيامهم بالسطو أو أثناء هربهم.

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ودون حرق أحداث من الموسم المنتظر، فإن العمل يتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل.

الموسم الجديد يدور حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel الأسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.



