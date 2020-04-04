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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من فيروس كورونا.. بينك تتبرع بمليون دولار لجهتين تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أسبوعين أعلنت النجمة العالمية بينك أنها مصابة هي و ابنها جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات بفيروس كورونا الذي يهدد العالم ، و هو الخبر الذي اثار قلق قطاع كبير من محبيها و عشاقها من حول العالم ، إلا أن النجمة الشهيرة كشفت مؤخرا أنها تعافت ولم تعد مصابة بالفيروس.
كشفت النجمة الشهير البالغة من العمر ( 40 عام ) إنها ستتبرع بمبلغ 500 الف دولار لمكانين مختلفين للمساعدة في مكافحة الفيروس ، لتصل قيمة إجمالي التبرع لمليون دولار ، و هو لخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و من ابرزها " جاست جيرد ".
بينك
أكدت بينك في بيان : "في محاولة لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية كل يوم ، أتبرع بمبلغ 500.000 دولار لصندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل في فيلادلفيا على شرف والدتي ، جودي مور ، التي عملت هناك لمدة 18 عاما في علاج أمراض وزراعة القلب ، بالإضافة إلى ذلك ، أتبرع بمبلغ 500000 دولار أمريكي لصندوق أزمات COVID-19 بمدينة لوس أنجلوس. شكرا لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا وكل شخص في العالم ممن يعملون بجد لحماية أحبائنا.
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