شكرا لقرائتكم خبر عن شكلك فاهم يا نصه.. إيمى طلعت زكريا وشقيقها يتقمصان شخصيات "غبى منه فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد، طلت الفنانة إيمى طلعت زكريا، وشقيقها عمر، فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، قلدوا من خلال دور والدهما والفنان هانى رمزى فى فيلم "غبى منه فيه".

ونشرت إيمى الفيديو عبر "تيك توك"، وهو المشهد الذى قلدانه فى الفيلم عندما كانا يخططان لسرقة بنك، والجملة المشهورة: "شكلك فاهم يا نصه"، صحبته بتعليق: "سلى حظرك مع ولاد زكريا".

@emitalaatzakaria ##طلعت_زكريا شكلك فاهم يانصه♬ original sound - ahmedelkadii

إيمى طلعت زكريا انضمت إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا عالم تيك توك فى الأيام الماضية، حيث نشرت عبر حسابها على تيك توك، فيديو لها، واستعانت بمشهد من فيلم "جاءنا البيان التالى" لمحمد هنيدى، والذى شارك والدها الراحل فيه كضيف شرف، حيث جسد محمد هنيدى شخصية فتاة ليل، وذهب إلى أحد بيوت الدعارة، ليقابل طلعت زكريا هناك.

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ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

واعتادت إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.





ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ أسابيع صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه





يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.