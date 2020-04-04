رغم تفشي كورونا .. إيطاليا تستقبل وزيرة الصحة المصرية ” هالة زايد “

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 05:57 مساءً - أعلن ” بسام راضي ” المتحدث الرسمي بإسم رئاسة جمهورية مصر العربية عن وصول وزيرة الصحة المصرية الدكتورة ” هالة زايد ” إلى إيطاليا وذلك في إطار الزيارة التي جاءت بتوجيهات من ارئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

وأشار بسام راضي إلى أن الريئيس السيسي كان قد وجه بإرسال طائرتين عسكريتين على متنهما مستلزمات طبية إلى إيطاليا في إطار الدعم الذي تقدمه لها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .

كما نشر ” لويجي دي مايو ” نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوثق استقبال الدكتورة هالة زايد وأظهر به أيضا الطائرات التي تضم على متنها مساعدات من الشعب المصري إلى نظيره الإيطالي .

يذكر أن إيطاليا تحتل المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بأكثر من 119 ألف إصابة ونحو 15 ألف حالة وفاة .