” إنتوا مش لوحدكم ” .. حملة تطلقها الفنانة هند صبري

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 05:57 مساءً - أطلقت الفنانة التونسية ” هند صبري ” عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” إنتو مش لوحدكم ” والذي تدشن من خلاله حملة لدعم الأطباء في مصر وتونس في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهرت هند صبري أيضا في مقطع فيديو من أجل ذلك وهي تحمل لافتات مكتوبة تتضمن رسائل شكر ودعم للأطباء والممرضين مثل : ” شكرا للأطباء وشكرا للممرضين وشكرا لعاملي النظافة وكل الى مروحوش بيتهم لأهلهم ” .