كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 05:57 مساءً - أطلقت الفنانة التونسية ” هند صبري ” عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” إنتو مش لوحدكم ” والذي تدشن من خلاله حملة لدعم الأطباء في مصر وتونس في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
حيث ظهرت هند صبري أيضا في مقطع فيديو من أجل ذلك وهي تحمل لافتات مكتوبة تتضمن رسائل شكر ودعم للأطباء والممرضين مثل : ” شكرا للأطباء وشكرا للممرضين وشكرا لعاملي النظافة وكل الى مروحوش بيتهم لأهلهم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ” إنتوا مش لوحدكم ” .. حملة تطلقها الفنانة هند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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