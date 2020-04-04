ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة المصرية ناهد السباعي ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي يوافق يوم 4 إبريل.

ناهد نشرت صورة للفنان الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “كل سنة وانت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك.. النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد ذكي”.

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وأضافت: “اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته.. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة #هيثم_احمد_زكي”.

يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت الفنانة المصرية ناهد السباعي قد أعلنت، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، عن بناء مسجد كصدقة جارية لصديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.