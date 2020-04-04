روبي: كورونا تربية للبني آدمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية روبي، عن يومياتها في العزل الاجتماعي، الذي فُرض مؤخرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

روبي، قالت خلال حلقة برنامج “من غير كورونا” والذي يبث مباشرة على صفحات قنوات dmc والحياة وcbc وON عبر موقع “فيس بوك”، إنها خلال الأسبوع الأول من العزل لم تكن تصدق ما يحدث في العالم، وكانت وما زالت خائفة على ابنتها طيبة ووالدتها من أن يصابا بأي أذى نتيجة انتشار ذلك الفيروس.

وأضافت، أن انتشار كورونا له بعض الجوانب الإيجابية، إذ أعادنا للحياة الطبيعية من خلال الاستيقاظ والنوم مبكرًا، وقضاء وقتًا كبيرًا مع أفراد الأسرة، معلقة: “الصباح رباح”، مؤكدة على أنها لم تتأثر كثيرًا بذلك العزل، إذ أنها شخصية “بيتوتية” وتعشق قضاء أغلب وقتها في المنزل.

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وتابعت: “فيروس كورونا جه تربية للبني آدمين، لأنه عامل نظام”.

يذكر أن برنامج “من غير كورونا”، إنتاج ديجيتال ستوديو، وتقدمه بسنت الحسيني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع فيس بوك، وسوف يُعرض أيضا على صفحة ديجيتال ستوديو على موقع فيس بوك.

وكان آخر أعمال روبي، فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. ‏

روبي اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسرحية «علاء الدين»، والذي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، وتم إسناد الدور للفنانة تارا عماد.