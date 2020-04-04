سلوى تشيد بأخلاق محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية سلوى عثمان، عن تجربتها مع الفنان المصري محمد رمضان، في مسلسل “البرنس”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

سلوى عثمان، قالت في تصريحات صحفية، إن المسلسل يرصد حياة الناس في المناطق الشعبية، وأيضا مدى العلاقة بين الأخوات وبعضهم، معربة عن سعادتها بهذه التجربة الدرامية التي تجمعها مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

وأضافت، إنها تجسد من خلال العمل دور زوجة الفنان عبدالعزيز مخيون والد محمد رمضان بالأحداث، ولديها أبناء منه أشقاء لرمضان ولكن من أم أخرى وتجسدها الفنانة أحلام الجريتلي.

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وتابعت: “العمل مع رمضان ممتع، وهو ممثل وزميل كويس، ومشفتش منه حاجة وحشة طوال مراحل التصوير، ودايما بيهتم بشغله وزمايله ومتعاون معهم”.

كما أشادت محمد سامي مخرجا ومؤلفًا، قائلة: “قصة المسلسل جميلة جدا، وسامي كاتب عمل حلو أوي، وأثبت انه مش بس مخرج شاطر، كمان مؤلف مبدع، وعامل شغل عالِ في المسلسل ده سواء في التأليف أو الإخراج، وحاطط كل ممثل في مكانه الصحيح”.

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي.

يذكر أن، شبكة إم بي سي طرحت أمس الإعلان الأول للمسلسل الذي سيعرض في رمضان على شاشة إم بي سي 1،كما تم طرح الأغنية الدعائية للعمل وهي من غناء حس