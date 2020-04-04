شيرين عبد الوهاب تطلق «مش قد الهوى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليويتوب”، وذلك بعد عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتزلتها لمدة أشهر.

تفاعل مع الأغنية جمهورها ومحبوها، والتى تخطت حاجز 100 ألف مشاهدة فى ساعة.

“مش قد الهوى” كلمات: محمد الغنيمي، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أحمد إبراهيم.

وكانت شيرين عبد الوهاب حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة، من خلال تغريدة توضح أنها تسجل أغنية “من أحب الأغنيات إلى قلبها”.

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وعادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حسابها على موقع “تويتر”، الذي اعتادت فتحه الأحد 29 مارس.

وقالت شيرين في أول تغريدة لها بعد العودة إلى “السوشيال ميديا”: “أنا هنا يا حبايبي، واتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني”.

وتابعت: “أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله، وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي، وبدعي إن الغُمّة دي تعدي على خير”.

وكانت شيرين عبد الوهاب أعلنت اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2019، لمساندة الشعب اللبناني بعد اندلاع سلسلة من الحرائق بشكل مفاجئ في بعض المناطق، وذلك من خلال تغريدة لها عبر “تويتر”.