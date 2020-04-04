نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها بعد الانفصال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، العديد من أسرارها وحياتها الخاصة وكذلك طريقتها في تربية أبنائها ورأيها في الزواج بعد الانفصال.

نادين نسيب نجيم، قالت خلال لقائها في برنامج “الجديد”: “بحس بمسئولية كبيرة وأولادي بيكونوا بالبيت مع أمي وأختي وقت تصويري ومثل العادة ما أتغير شيء بحياتي، مش لإنو أتطلقت إنو بتصير الدنيا سودا لأ في عالم بتسأل أسئلة غريبة، بعدي مكفية طول عمري اتزوجت ملكة جمال لبنان بمثل وكملت بهالطريق ومثلما كنت أضبط أموري بعدها تسير الأمور كما كانت”.

وأضافت: “مكفية نفس السيستم ما حسيت الأشياء اختلفت عليّ، أنت فيك تعقدها وفيك تسهلها وأنا كنت بشتغل وبنتبه على أولادي وحاليًا بشتغل وبنتبه عليهم، وبعدين أنا وهادي متفقين اليوم لو أنا مسافرة بيظلوا الأولاد مع بيهم وهو هيبقى بيهن هادي موجود هو هادي اختفى يعني الحياة بتصير طبيعية”.

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كما كشفت خلال الحلقة عن موقفها من زيارة الطبيب النفسي، قائلة: “لم أفكر في ذلك، لأني أتغلب على ما يقال ضدي وأحوّله لصالحي وأستفيد منه، بسيطة ما بدا دكتور، مش مفروض أتضايق وانهار من كلام حدا”.

وتابعت: “طبيعي إنه ممكن شخص يروح للحكيم النفسي لمجرد يفضفض لأنه مثلا ما في حدا يوثق فيه بـ هالأيام، لكن أنا اللي عم بيصير حواليا بيعطيني قوة وبحوّله قوة.. وبعلم ده لبنتي إن لما حد يحط حجارة في طريقك جمعيها واطلعي لفوق”.

نادين نسيم نجيم، تواصل تصوير مسلسل “2020”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان السوري قصي خولي.

كما شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل “خمسة ونص” بجانب كلاً من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.