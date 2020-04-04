راغب علامة: نتعرض للسرقة علانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن الشعب اللبناني يتعرض لسرقة أمواله علانية على يد مجرمين يستغلون أزمة انتشار فيروس كورونا.

راغب علامة، قال في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “نحن الشعب اللبناني، نتعرّض لعملية قوننة لسرقة أموالنا بشكل علني وخطير على يدين مجرمين وسارقين، استغلّوا السلطة ووباء الكورونا لتمرير هذه الصفقة، باستغلال بعض البرامج التليفزيونية لتسجيل بعض الاعتراضات الخجولة لبعض الضيوف وإسكات ٦٠ ٪ من أصحاب الحسابات الصغيرة وسرقة نصف أموال الشعب”.

من ناحية أخرى، تعرض نجل الفنان راغب علامة، لحادث سير مؤخرًا أثناء قيادته سيارته على طريق “ضبية بيروت” بلبنان، إذ اصطدمت به سيارة أخرى من الخلف.

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وطمأن الجمهور على صحة نجل الفنان اللبناني، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “هو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك”.

وكان راغب علامة، قد أعلن مؤخرًا تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً.