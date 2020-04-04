وفاة المطرب الأمريكي بيل ويذرز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى المطرب الأمريكي الشهير بيل ويذرز، بعد معاناة طويلة مع المرض، إثر أزمه قلبية، عن عمر يناهز الـ81 عاماً، تاركاً عدداً كبيراً من أغاني السبعينات الشهيرة.

وذاع صيت المطرب الراحل في فترة السبعينيات بالعديد من الأغاني الشهيرة منها أغنية Ain’t no sunshine، وLovely day، وترشح في الكثير من المسابقات العالمية، وحصد جائزة الجرامي ثلاث مرات فى فترة الثمانينيات، وعشرات الجوائز الأخرى.

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وبحسب بيان من عائلة النجم العالمي بيل ويذرز، الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإنه توفى أثر أزمة قلبية داخل المستشفى صباح اليوم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت عائلة النجم الراحل: نحن مفجوعون لخسارة الزوج والأب المخلص الحبيب، رجل يمتلك قلبا كبيرا متواصلا بالعالم ككل، بشعره وكلماته وموسيقاه، لقد تحدَّث بصدق إلى الناس وجمع بينهم في الكثير من أغانيه”، مضيفين في البيان “عاش حياته مقرباً ومحبوباً من المقربين له، وستظل موسيقاه متواجدة للأبد في هذا الوقت العصيب.

ويستخدم طاقم الأطباء والممرضين في الكثير من الدول أغاني المطرب الراحل، لإلهامهم في الأزمة الصحية الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بالإضافة إلى استخدام أغانيه في الكثير من الاحتفالات الاجتماعية وحفلات الزفاف.