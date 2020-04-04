بينك تصاب بـ”كورونا”.. وتفتح النار على الحكومة الأمريكية

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت المغنية الأمريكية، بينك البالغة 40 عاماً عبر حسابها على موقع إنستغرام إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت بينك وهي أم لطفلين الليلة الماضية على حسابها، أنه قبل أسبوعين ظهرت عليها هي وابنها جيمسون (3 سنوات) أعراض وباء (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن طبيبها أجرى لها اختباراً أثبت إصابتها بالمرض.

وذكرت أن أسرتها بالكامل خضعت لعزل ذاتي لأسبوعين والجميع الآن بصحة جيدة، بعد أن تحولت نتيجة الاختبارات إلى سلبية.

وانتقدت المغنية بشكل حاد واشنطن بسبب فشلها في توفير اختبارات بصورة سريعة وشاملة.

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وقالت النجمة الأمريكية: «إنها مهزلة بشكل مطلق وفشل من جانب حكومتنا بسبب عدم جعل الاختبار متاحاً بشكل واسع».

وأضافت أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار توزعه بالتساوي بين مستشفى فيلاديلفيا الذي كانت والدتها تعمل به منذ 18 عاماً، وصندوق تأمين صحي بمدينة لوس أنجلوس.

وشكرت بينك «الأبطال» في قطاع الرعاية الصحية وطلبت من المعجبين بها البقاء في المنزل.