كايلي جينر: أحلم بإنجاب 7 أطفال

متابعة بتجـــــــــرد: قالت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر: إن حلم حياتها إنجاب 7 أطفال، ولكنها استدركت أنها غير مستعدة لهم كلهم الآن، وتكتفي بأمومتها لابنتها الوحيدة ستورمي البالغة عامين.

الاعتراف المثير، صرَّحت به نجمة تليفزيون الواقع في لقاء حي على موقع إنستغرام في حساب صديقتها ستاسي كارنيكولو، ضمن تحدي المشاهير الذي يحمل عنوان #DoYourPart Challenge والمخصص عائده لمساعدة الأسر المتضررة من وباء كورونا.

وقالت كايلي (البالغة 22 عاماً) إن تجربة الحمل والولادة ليست سهلة ومن الصعب الإنجاب عن طريق رحم بديل، لذلك فإنها تستبعد تلك الفكرة بصورة مؤقتة حتى تصبح جاهزة لها نفسياً وجسدياً.

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في سياق متصل، أكدت جينر خلال اللقاء أنها تعتز بتجربتها وارتباطها بمطرب الراب ترافيس سكوت، التي أثمرت ابنتها ستورمي التي كانت علامة فارقة في حياتها بحسب قولها، مشيرة إلى أنها ما زالت على صلة به، ولكنها لا تحب الحديث عن علاقتهما في سوشيال ميديا.

من جهة أخرى، قالت المليارديرة وصاحبة خط إنتاج مساحيق التجميل: إن أكثر شيء يسعدها أن يبتسم الناس لما تقوله، ويضحكوا من قلوبهم لتعليقاتها، منوهة بأن ذلك يبث الحياة في نفسها ويشعرها أنها محبوبة ومرغوبة.

واعترفت كيلي أن أكثر ما يضايقها أن يخترق شخص خصوصياتها ويطلع على محتويات هاتفها، لذلك تفضل ألا تستخدمه على أن يكشف أي هاكر أو متطفل ما يحتويه وينشره على سوشيال ميديا، ما يسبب لها الإحراج خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأناس آخرين.