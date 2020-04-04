جينيفر أنيستون: خسارة أول أدواري أصابتني بالإحباط والصدمة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون أنها خسرت أول تجربة أداء لها على الإطلاق لجين كراكوفسكي عندما كانت في الـ13 من عمرها، وأصيبت بالإحباط والصدمة واعتقدت أن ذلك نهاية العالم.

وقالت البالغة 51 عاماً إنها وجدت مقطعاً من أدائها في مسلسل «البحث عن الغد» أثناء تنظيفها وترتيبها خزانتها وهي في الحجر الصحي.

واعترفت بأنها ذهبت لتجربة الأداء من وراء والدها الممثل جون أنيستون، الذي كان يعارض عملها في السينما وهي في تلك السن المبكرة، مبينة أنها أصيبت بصدمة بعد ضياع الدور لأنها شعرت بأن أداءها سيمنحها إياه لا محالة.

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ويعتبر مسلسل «الأصدقاء» الشهير بوابة الشهرة والنجاح لأنيستون التي تسلمت عنه 5 ترشيحات لجوائز إيمي، وترشيحين للغولدن غلوب، إلى جانب 9 ترشيحات لجوائز SAG، وكسبت في النهاية جائزة من كل مهرجان.

ودخلت نجمة هوليوود موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن تسببت في عطل موقع إنستغرام عندما نشرت أولى صورها مع زملائها في مسلسل «أصدقاء بعد العودة»، وذلك في 15 أكتوبر الماضي، وفي غضون 5 ساعات و16 دقيقة وصل عدد متابعيها إلى مليون شخص وهو رقم قياسي كأسرع نجمة تصل للمليون متابع.

وطبقاً لموقع «الطماطم الفاسدة» فإن أبرز أعمال النجمة الشقراء جماهيرياً ونقدياً هو «Office Space أو مساحة المكتب عام 1999، فتاة طيبة عام 2002، الانفصال في 2006، مارلي وأنا في 2008، فقط اذهب معها عام 2006، مديرون مفزعون عام 2011، نحن ميلر في 2013، ودمبلن عام 2018».