كاتي بيري تكشف عن جنس طفلها الأول من أورلاندو بلوم

اتخذت مغنية البوب الأميركية كاتي بيري، من حسابها الخاص على موقع انستغرام، منبراً للكشف عن جنس مولودها الاول من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

“إنها فتاة”، هكذا علقت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا، التي شاركت صورة لـ “بلوم” ووجهه مغطى بكريمة مخفوقة باللون الوردي.

وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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أتى تأجيل حفل الزفاف بالوقت الذي أعلنت فيه كاتي بيري في بداية آذار/مارس الفائت انتظار طفلها الأول من أورلاندو بلوم.

وكان بلوم وبيري، قد أعلنا خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

نذكر ان اورلاندو بلوم انفصل عن زوجته عارضة الازياء الشهيرة ميرندا كير عام 2003 بعد ثلاث سنوات من الزواج ولهما ولد يدعى Flynn.

اما كاتي بيري فقد تزوجت الممثل البريطاني راسل براند لكنها تطلقت منه مطلع عام 2012 بعد زواج دام 24 شهراً. كما دخلت بعلاقة غرامية مع جون ماير ولكنها انفصلت عنه عدة مرات.