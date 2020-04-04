فاشينيستات يواجهن تهما بالتهرب من التبرع لمواجهة كورونا.. إليك ردودهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من حين إلى آخر، تخرج تهم إلى الفاشينيستات، كانت من قبل تتعلق بالتورط في عمليات مشبوهة والتحقق من مصدر أموال عدد منهن، نظرا لتلقيهن مبالغ ضخمة.

ومع تفشي فيروس كورونا، تسارعت المطالب للفاشينيستات للتبرع من أجل تمويل الأعمال الخيرية في الفترة الاستثنائية لمعالجة الآثار التي تواجهها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأزمة البطالة والمساعدة على مواجهة تبعات الأزمة على الأفراد والبلاد التي تضررت من الوباء العالمي.

بيبي عبد المحسن

الرد الأول جاء بطابع ساخر، من قبل الفاشينيستا الكويتية بيبي عبد المحسن، التي قالت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ووين فلوس الفاشنستات؟! *بصراخ*"، كما قالت في تغريدة آخرى: "فلوس الفاشنستات... قعدت".

نهى نبيل

كما ردت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على الاتهامات الموجهة لمشاهير السوشيال ميديا "الفاشينيستات"، لتحسم الجدل المثار عن دورهن في الأزمة الحالية، ودافعت عن نفسها ضد من يتهمها بعدم المساعدة في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أنها ليست ملزمة بالإعلان عن مساعداتها.

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وقالت نهى نبيل في تغريدة على تويتر: "إنزين مو يمكن أكون تبرعت و ما صورت ولا أعلنت؟!! إنزين لازم أعلن و أحط بوست وأضرب سيلفي علشان أوثق الحدث؟؟ أنزين أخاف أتطوع بجمعيه يقولون خالفت الحجر ويسكرون الجمعية!! خلاص خلاص توبه.. بروح أسوي ميك أب تتوريال لين الله يفرجها".

وفي تغريدة أخرى، قالت نهى نبيل: "أنا كفاشينيستا احترت بأمري والله ! أخاف أتبرع وأساعد وأصور يقولون رياء أو شوو ويرفعون علي قضية، وأخاف أقعد ببيتي يقولون شوفوا الفاشينيستات ما منهم عازه وقت الأزمه! شسوي بعمري".

باولا الست

ويبدو أن مدونة الموضة والجمال اللبنانية باولا الست تضامنت مع فاشينيستات الكويت، ومولت أعمالا خيرية، وقالت عبر حسابها بموقع إنستغرام: "عقدت شراكة مع إحدى الجمعيات لجمع التبرعات للعائلات المحتاجة. وسأنشر الخطوات في قصتي.. دعنا نساعد بعضنا البعض".

وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي من أبرز المدافعات عن مشاهير الكويت، حيث قالت في فيديو بشكل ساخر: "وينكم يا الفنانين والفاشينيستات والبلوجر، بينتوا على حقيقتكم، الحين ما أحد راح يتابعكم، لأن الكل عرف حقيقتكم"، مضيفة:"عفواً، أكيد هذا دورهم ما دوري أروح أعالج الناس"، مشيرة إلى أن الأزمة التي يعيش فيها العالم "طبية" وتحتاج "الدكاترة" ما تحتاج لها، لأنها لا تستطيع عمل تحاليل ومعالجه أحد.

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد هي أول من هاجمت الفاشينيستات بسبب غيابهن عن الأزمة، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "وين الفاشينيستات وفلوسهم وملاينهم اللى كلوا من فلوس الكويت، ولو عند 5 آلاف كويتية متزوجة عربي وبدون، سيكون ولاء أبنائهن للأرض التي يعشن عليها، لأن الكويتية لا تسطيع العيش بالخارج، وين هن بالأزمة".