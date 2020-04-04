مغنية أميركية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس"كورونا" بعد ابنها

واشنطن - لايف ستايل
كشفت المغنية الأميركية، أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم "بينك"، السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19)، وقالت بينك، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها أجرت اختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وأضافت: "قبل أسبوعين، ظهرت على ابني جيمسون البالغ من العمر 3 سنوات أعراض كوفيد-19. ولحسن الحظ، حصل طبيب الرعاية الأولية لدينا على نتائج الاختبارات، وكانت نتائجي إيجابية
وفي وقت سابق، جاءت نتائج اختبار مذيعة شبكة "سي إن إن" الأميركية، بروك بالدوين، لفيروس كورونا المستجد إيجابية، وهي ثاني شخصية تلفزيونية على البث المباشر بالشبكة تصاب به.
وفي منشور على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، الجمعة، كتبت بالدوين أن الأعراض التي أصيبت بها: ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام، فاجأتها بعد ظهر الخميس.
وأضافت أنها كانت تتبع مبدأ التباعد الاجتماعي وتنفذ كل نصائح الخبراء الطبيين، "لكنه تمكن مني رغم ذلك".
وأصيب كذلك مذيع الشبكة الشهير، كريس كومو، بكوفيد- 19، وأذاع برنامجه مرتين هذا الأسبوع عن بعد من قبو منزله.
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