محمود حجازي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمود حجازي، على تهنئة زوجته أسما شريف منير، بعيد ميلادها، الذي يوافق غدا الأحد ٥ أبريل.

ونشر حجازي، صورته مع زوجته عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيبة وجميلة وناجحة.. بحبك، وكل سنة وإحنا مع بعض".

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" يعد آخر الأعمال الدرامية التي قدمها محمود حجازي، والتي عرضت خلال الفترة الماضية.

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