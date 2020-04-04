مغنية أمريكية تعلن تعافيها ونجلها من "كورونا" وتتبرع بمليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المغنية الأمريكية أليشيا بييث مور المعروفة باسم "بينك"، عن إصابتها ونجلها البالغ من العمر 3 سنوات، بفيروس كورونا المستجد "Covid 19"، وذلك قبل أسبوعين، لافتة أنهما تعافيا تمامًا منه الآن.

وكتبت بينك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "منذ أسبوعين أنا وابني جيمسون البالغ من العمر 3 سنوات، شعرنا ببعض أعراض كوفيد 19، وأجرى لنا طبيبنا الخاص اختبار جاءت نتيجته إيجابية، وأسرتي كانت بالفعل في العزل المنزلي، وكنا نتبع تعليمات الطبيب، ومنذ أيام قليلة قمنا بإعادة التحليل وجاءت النتيجة سلبية".

وانتقدت بينك الحكومة الأمريكية واتهمتها بالفشل في إدارة الأزمة، مشددة على أهمية أن تقوم الحكومة بإجراء اختبارات على نطاق واسع، واصفة المرض بالجاد والحقيقي، مضيفة "الناس في حاجة لمعرفة المزيد عن المرض وأن العدوى تنتقل للصغار والكبار، الأصحاء وغير الأصحاء، الفقير والغني، وعلينا أن نجعل الاختبارات بالمجان، وعلى أوسع مدى لحماية أطفالنا وأسرنا، أصدقائنا ومجتمعاتنا".

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وأشارت إلى قيامها بالتبرع لفرق الرعاية الصحية التي تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة المرض، إذ تبرعت بنصف مليون دولار لأحد مستشفيات فيلادلفيا عملت فيه والدتها لمدة 18 عامًا، إلى جانب نصف مليون دولار لصندوق الطوارئ المخصص لإدارة أزمة كورونا في لوس أنجلوس.

ووجهت الشكر لمسئولي الرعاية ولكل شخص في العالم يعمل بكل جد لحماية أحبائنا، قائلة "أنتم أبطالنا"، مضيفة "الأسبوعان القادمان حاسمان ابقوا في منازلكم".