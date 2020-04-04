بسبب "كورونا".. إدوارد يوجه الشكر للإمارات لاهتمامهم بالمقيمين فيها دون تفرقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
وجه الفنان إدوارد، الشكر لدولة الإمارات، لاهتمامهم بالمقيمين فيها دون تفرقة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم تصديا لوباء كورونا.
وكتب إدوارد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الإمارات بلد القيم والمحبة والسلام الذي جسدته من خلال مجتمعها المتعدد من جميع الجنسيات في تآلف إنساني وإيمان قوي برسالة الدولة ومجتمعها الأصيل".
وأضاف: "ألف شكر لكم وللقيادة الحكيمة على اهتمامكم بالمقيمين في هذه الظرف الصعبة وبدون تفرقة".
يذكر أن الفنان إدوارد يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "البرنس" مع محمد رمضان ومن إخراج محمد سامي.
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