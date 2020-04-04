أبو قلب أبيض.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيت الفنانة آيتن عامر ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من خلال حسابها عبر "انستجرام".

ونشرت "آيتن"، صورة لـ"هيثم"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد هيثم أبو قلب أبيض النهاردة، محدش عايز يدعيله دعوة حلوة؟، الله يرحمك ويغفرلك و ينور قبرك يا هيثم".

وتمر اليوم الموافق 4 أبريل ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي، الذي توفي 7 نوفمبر الماضي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وشكلت وفاته صدمة حقيقية لكل محبيه في الوسط الفني وخارجه، إذ رحل في ريعان شبابه ليلحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد.

وبدأ هيثم زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استعان به المخرج شريف عرفة لاستكمال فيلم "حليم"، آخر أفلام والده الفنان الراحل أحمد زكي.