خاص| هدية وطقوس خاصة.. "رامي" يحتفل بعيد ميلاد أخيه أحمد هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، بالذكرى الأولى لعيد ميلاد الأخير بعد رحيله، والتي تمر اليوم الموافق 4 أبريل، معربًا عن اشتياقه الشديد له.

وقال "رامي"، المتواجد في المملكة المتحدة، إنه كان يتمنى وجود أخيه في مثل هذا اليوم كي يحتفلا سويًا: "كان نفسي يكون معايا في اليوم ده، وعزائي الوحيد إنه في الجنة إن شاء الله".

وأكد رامي بركات لـ"الخليج 365"، إنه خصص هذا اليوم لتلاوة القرآن والدعاء لشقيقه كهدية له في مثل هذا اليوم.

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وطلب رامي نجل الخبير السياحي عزالدين بركات، من محبي هيثم الدعاء له: "بطلب من كل محبي هيثم الله يرحمه إنهم يدعو له كتير في المناسبة دي إن ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة بإذن الله".

وتمر اليوم الموافق 4 أبريل الذكرى الأولى لميلاد هيثم زكي بعد وفاته 7 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وشكلت وفاته صدمة حقيقية لكل محبيه في الوسط الفني وخارجه، إذ رحل في ريعان شبابه ليلحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلات "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، "كلبش"، هي الأبرز في مسيرته.