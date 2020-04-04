‏"الحلفاوي" عن "Darkest Hour": "الإنجليز من حين لآخر بيعملوا تحف فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، بفيلم Darkest Hour، مشيراً إلى أن الإنجليز من حين لآخر يصنعون تحفا فنية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ليلة أمس بعد مغادرة تويتر والفضائيات.. شاهدت فيلما للخروج من الضغط الكوروني قبل النوم.. كان رائعا سيناريو وحوارا وإخراجا وتصويرا وأداءً. Darkest Hour بطولة جاري أولدمان الذي فاز بالأوسكار عن دور تشرشل في الفيلم. والفيلم نفسه كان مرشحا للأوسكار، والإنجليز من حين لآخر بيعملوا تحف فنية".

يذكر أن الفنان القدير نبيل الحلفاوي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "القاهرة كابول".

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