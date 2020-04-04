محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت شيماء فوزي على الفيديو الكوميدي الذي نشره الفنان عمرو سعد برفقة نجله "علي" عبر تطبيق "تيك توك".

وأعادت "شيماء"، نشر الفيديو، قائلة: "صباح الابتسامة، عمرو سعد بكامل طاقتك بالمشهد روعة، المفاجأة الكبيرة بالنسبالي هي علي عمرو سعد حياتي عليه".

ويغيب الفنان عمرو سعد عن دراما رمضان المقبل، بينما كان آخر أعماله فيلم "حملة فرعون".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عمرو سعد تعلق على فيديو نشره مستخدمًا "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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