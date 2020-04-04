ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، التي توافق اليوم ٤ أبريل.

ونشرت ناهد، صورة هيثم زكي عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانت طيب، وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك، النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي".

وأضافت : "اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وانت خير المنزلين.. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة" .

يُذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني بفليم "حليم"، وقام بعدها ببطولة فيلم "البلياتشو" وتوالت أعماله الفنية. وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "دوران شبرا".

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