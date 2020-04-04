تراند اليوم : ملك عربي يعزي أسرة فنان يهودي شهير بعد وفاته بـ"كورونا"

بعث ملك المغرب الملك محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة الراحل الفنان المغربي "اليهودي" مارسيل بوطبول، الذي توفي قبل يومين جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى بيشا بباريس.
وأعرب الملك حسب وسائل إعلام محلية :" لكافة أهل وذوي المرحوم مارسيل بوطبول ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، ولأسرته الفنية، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته، "في رحيل فنان رائد موهوب أثرى الخزانة الفنية الوطنية بإبداعاته الغنائية المتميزة المستلهمة من التراث اليهودي المغربي الأصيل".
ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مستحضرين بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنسأل الله تعالى أن يجزيه الجزاء الحسن على ما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان".