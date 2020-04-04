حسين الجسمي يطلق أغنية بنعدي

أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة حملت اسم "بنعدي" بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وحملت الأغنية دعوة لشعوب العالم بالتفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار مؤكدًا إن تلك المحنة ستمر. أغنية "بنعدي" من كلمات أنور Advertisements المشيري، وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همام. المشيري، وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همام. يذكر أن الجسمي قام بتسجيل الأغنية عن بعد إلتزامًا منه بالمكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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