نجل جوليا بطرس ينضم لصفوف المصابين بالكورونا

انضم نجل الفنانة جوليا بطرس لصفوف المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجده للدراسة في بريطانيا، وقد كشف النائب الياس بو صعب أثناء مداخلة له مع فضائية أم تي في عن إصابة ابنة

من الفنانة جوليا بطرس بالفيروس.

وقال الياس في تصريحاته " ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته

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وأدعو لسلامة الجميع هناك"، وأضاف إن ابنه مثله مثل باقي الطلاب ينتظرون حل الازمة من أجل العودة لأوطانهم.

يذكر إن لبنان مثلها مثل العديد من الدول قامت بإجراءات وقائية من أجل منع انتشار الفيروس عن طريق وقف الرحلات الجوية والزام الناس بالمكوث في المنازل.