فن ومشاهير

نجل جوليا بطرس ينضم لصفوف المصابين بالكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انضم نجل الفنانة جوليا بطرس لصفوف المصابين بفيروس المستجد، وذلك أثناء تواجده للدراسة في بريطانيا، وقد كشف النائب الياس بو صعب أثناء مداخلة له مع فضائية أم تي في عن إصابة ابنة

من الفنانة جوليا بطرس بالفيروس. 

 

وقال الياس في تصريحاته " ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته

Advertisements
وأدعو لسلامة الجميع هناك"، وأضاف إن ابنه مثله مثل باقي الطلاب ينتظرون حل الازمة من أجل العودة لأوطانهم. 

 

يذكر إن لبنان مثلها مثل العديد من الدول قامت بإجراءات وقائية من أجل منع انتشار الفيروس عن طريق وقف الرحلات الجوية والزام الناس بالمكوث في المنازل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل جوليا بطرس ينضم لصفوف المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا