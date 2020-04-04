الليلة.. صابر الرباعي يلتقي بجمهوره عبر خاصية اللايف

يحل المطرب صابر الرباعي على جمهورة في الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت دولة تونس، وذلك من خلال خاصية اللايف عبر موقع تبادل والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ومن المقرر أن يتحدث راغب مع جمهوره عن العديد هو التزامهم بالنصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والبقاء في منزلهم للحد من انتشار

الجدير بالذكر أنه أطلق مؤخرا المطرب صابر الرباعي أوبريت "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة، أصالة، حسين الجسمي، سعد لمجرد، بلقيس فتحي، نجوى كرم وكارمن سليمان.

جمهوره عن العديد هو التزامهم بالنصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والبقاء في منزلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى غنائة مايطلبه منه محبيه وجمهوره.الجدير بالذكر أنه أطلق مؤخرا المطرب صابر الرباعي أوبريت "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة، أصالة، حسين الجسمي، سعد لمجرد، بلقيس فتحي، نجوى كرم وكارمن سليمان.

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