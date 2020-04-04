شاهد.. كورونا يدفع فيروز للظهور بعد غياب عن جمهورها

تصدرت الفنانة فيروز، محركات البحث في مصر بعد أحدث ظهور لها أثناء قيامها بالصلاة من أجل رفع الوباء عن العالم، وظهرت فيروز في منزلها بجوار صور أبنائها وهي تقرأ من الأنجيل بعض الصلوات من أجل أن تعود الأوضاع إلي طبيعتها. أجل أن تعود الأوضاع إلي طبيعتها. كما طالبت فيروز الشعوب بالتوكل على الله والاستعانة به قائلة " توكلوا عليه في كل حين، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا". لنا". Advertisements يذكر إن الفيديو تم نشره على قناة فيروز على موقع اليوتيوب وحقق نسبة مشاهدة تجاوزت 135 ألف في أقل من 24 ساعة من بثه، تلقت فيروز العديد من التعليقات الإيجابية على صلاتها ودعائها للبشرية أجمع وإعاد البعض ترديد دعائها املين بأن تنزاح تلك الغمة قريبًا.

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