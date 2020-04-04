نيروبي تتصدر محركات البحث بعد عرض الجزء الرابع من la case de papel

تصدرت نيروبي محركات البحث في مصر بعد عرض الجزء الرابع من المسلسل الأسباني la case de papel وقتل نيروبي فيه على يد حارس البنك بطلقة في منتصف رأسها بعد محاولة انقاذها الأولى.

شهد الجزء الرابع من المسلسل إقبال جماهيري كبير لدرجة جعلت المشاهدين يطالبون بعرض الجزء الخامس من المسلسل لمتابعة الأحداث المشوقة لدرجة جعلت الجزء الخامس من المسلسل يتصدر محركات البحث

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في مصر، كما أطلق الجمهور هاشتاج بأسم الجزء الخامس تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للمطالبة بعرضه سريعًا.

الجدير بالذكر إن مسلسل la case de papel هو مسلسل اسباني تدور احداثه حول مجموعة من الأشخاص بقيادة البروفسير يخططون لأكبر عملية سرقة.