شاهد.. ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد هيثم احمد زكي برسالة مؤثرة

طيب و في الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك.. النهاردة عيد ميلاد هيثم احمد ذكي" .
احيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى ميلاد صديقها الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت ناهد السباعي، على صورة هيثم أحمد زكي قائلة: "كل سنة و انت
وتابعت حديثها قائلة: "اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته .. اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين .. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار .. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة هيثم احمد زكي".
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