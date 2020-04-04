الليلة.. حلقة جديدة من برنامج "هزر فزر" لهنا الزاهد



تستضيف الفنانة هنا الزاهد، مساء اليوم، السبت، خلال برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، مجموعة من النجوم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء عبر

شبكة قنوات cbc.ويشار الي ان ينقسم النجوم إلى فريقين، الأول يضم إدوارد ونسرين طافش ومريهان حسين، والفريق الثاني يضم أيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.