الليلة.. حلقة جديدة من برنامج "هزر فزر" لهنا الزاهد

شبكة قنوات cbc.
تستضيف الفنانة هنا الزاهد، مساء اليوم، السبت، خلال برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، مجموعة من النجوم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء عبر
ويشار الي ان ينقسم النجوم إلى فريقين، الأول يضم إدوارد ونسرين طافش ومريهان حسين، والفريق الثاني يضم أيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.
برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.
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