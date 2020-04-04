الجزء الخامس من la case de papel يتصدر محركات البحث للمطالبة بعرضه

تصدر الجزء الخامس من المسلسل الأسباني " la case de papel " محركات البحث وذلك بعد عرض الجزء الرابع منه بيوم واحد فقط ليطالب الجمهور بعرض الجزء الخامس لمتابعة الأحداث.

كما دشن الجمهور من محبي المسلسل هاشتاج بعنوان الجزء الخامس تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فالمشاهدين قد انهوا مشاهدة الجزء الرابع بأكمله بعد يوم واحد من عرضه.

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الجدير بالذكر إن مسلسل la case

de papel هو مسلسل تشويق وأثارة تدور أحداثه حول التخطيط لأكبر عملية سرقة بقيادة البروفسير وبمساعدة ثمان أشخاص آخرين. عرض حتى الآن أربع أجزاء منه ويشير البعض إن الجزء الرابع يتسم بسرعة تطور الأحداث على عكس ما شهده الجزء الثالث.