بعد 9 أشهر على إضرابها عن الطعام..فنانة تركية تفارق الحياة

ميرنا وليد - بيروت - بعد 9 أشهر على إضرابها عن الطعام وتحديدًا 288 يومًا، احتجاجًا منها على اضطهاد الحكومة لفرقتها الموسيقية "يوروم"، فارقت الفنانة التركية ​هيلين بوليك​ الحياة في منزلها بالعاصمة أسطنبول.

وأفادت التقارير، أن فرقة "يوروم" الشعبية التركية، التي تم حظرها، أعلنت عن وفاة هيلين بوليك، بعد إضرابها الطويل عن الطعام.

وجاء قرار الحكومة التركية بحظر فريقة يوروم التركية، بسبب أغانيها الاحتجاجية، عام 2016، وتم سجن عدد من أعضائها، فقرر أثنين من أعضاء الفرقة (هيلين بوليك وإبراهيم جوكشك) الإضراب عن الطعام، للضغط على الحكومة لرفع الحظر عن الفرقة والإفراج عن أعضائها.

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