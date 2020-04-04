لطيفة: إنها فيروز يا سادة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ على ظهور السيدة ​فيروز​ يوم أمس من خلال مقطع فيديو وهي تصلي من أجل خلاص لبنان والعالم من فيروس كورونا.

ونشرت لطيفة الفيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"انها فيروز يا ساده .ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويطول في عمرك".

ومن ناحية أخرى، كانت أطلقت لطيفة مؤخراً حملة تبرعات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم وبلدها تونس على وجه خاص.

وأعلنت عن هذه الحملة على حسابها الخاص قائلة: "طالبت من قبل ب تيليتون teleton للتبرعات واتعمل الحمدالله .طلبى الان من وزارة الثقافة وكل زملائى الفنانين بعد الكورونا ان تقام المهرجانات ويكون كل ريعها لصالح صندوق 1818 .من شمالها لجنوبها .تونس تستاهل واحنا ولادها".



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